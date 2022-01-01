Unternehmensverzeichnis
Equal Experts
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Equal Experts Gehälter

Equal Expertss Gehaltsbereich reicht von $42,771 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $299,495 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Equal Experts. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $42.8K

Backend-Softwareentwickler

Datenanalyst
$61.2K
Unternehmensberater
$205K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Personalvermittler
$109K
Software-Engineering-Manager
$188K
Lösungsarchitekt
$299K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Equal Experts ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $299,495. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Equal Experts beträgt $148,650.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Equal Experts gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Ciklum
  • Neueda
  • Softwire
  • Sparta Global
  • Civica
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen