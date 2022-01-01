EQ Gehälter

Unternehmensverzeichnis
EQs Gehaltsbereich reicht von $104,475 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst in United Kingdom am unteren Ende bis $223,875 für einen Software-Ingenieur in Poland am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von EQ. Zuletzt aktualisiert: 10/17/2025

Business-Analyst
$104K
Software-Ingenieur
$224K
Software-Engineering-Manager
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Die bestbezahlte Position bei EQ ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $223,875. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei EQ beträgt $109,624.

