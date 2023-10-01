Unternehmensverzeichnis
eQ Technologic
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

eQ Technologic Gehälter

eQ Technologics Gehaltsbereich reicht von $21,310 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $88,896 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von eQ Technologic. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $28.9K

Backend-Softwareentwickler

Produktdesigner
$21.3K
Software-Engineering-Manager
$88.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Lösungsarchitekt
$53.2K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di eQ Technologic adalah Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $88,896. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di eQ Technologic adalah $41,087.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für eQ Technologic gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • LinkedIn
  • Netflix
  • Flipkart
  • Spotify
  • Square
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen