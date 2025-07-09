Unternehmensverzeichnis
Epson
Epson Gehälter

Epsons Gehaltsbereich reicht von $45,338 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $162,810 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Epson. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

$160K

Geschäftsabläufe
$84.6K
Business-Analyst
$109K
Datenwissenschaftler
$45.3K

Personalwesen
$82.3K
Produktmanager
$151K
Projektmanager
$163K
Vertriebsingenieur
$62.7K
Software-Ingenieur
$48.4K
FAQ

The highest paying role reported at Epson is Projektmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,810. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Epson is $83,446.

