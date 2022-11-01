Unternehmensverzeichnis
Eppo
Eppo Gehälter

Eppos Gehaltsbereich reicht von $200,900 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $367,800 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Eppo. Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025

Software-Ingenieur
Median $368K
Produktmanager
$201K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Eppo ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $367,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Eppo beträgt $284,350.

Weitere Ressourcen

