Unternehmensverzeichnis
Eppendorf
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Eppendorf Gehälter

Eppendorfs Gehaltsbereich reicht von $82,037 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $88,117 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Eppendorf. Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hardware-Ingenieur
$88.1K
Software-Ingenieur
$82K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Eppendorf ist Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $88,117. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Eppendorf beträgt $85,077.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Eppendorf gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Flipkart
  • Spotify
  • Databricks
  • Google
  • Roblox
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/eppendorf/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.