Epic Games Gehälter

Epic Gamess Gehaltsbereich reicht von $52,260 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $445,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Epic Games. Zuletzt aktualisiert: 11/20/2025
Bei Epic Games unterliegen Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:
20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
