Epic Games
Epic Games Gehälter

Epic Gamess Gehaltsbereich reicht von $52,260 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $445,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Epic Games. Zuletzt aktualisiert: 11/20/2025

Software-Ingenieur
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Videospiel-Software-Entwickler

Produktmanager
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Software-Engineering-Manager
Median $400K
Projektmanager
Median $205K
Lösungsarchitekt
Median $238K
Buchhalter
$76.4K
Unternehmensanalyst
$191K
Data-Science-Manager
$288K
Datenwissenschaftler
$161K
Finanzanalyst
$281K
Personalwesen
$88K
Informationstechnologe (IT)
$67.6K
Marketing-Operations
$147K
Produktdesigner
$68.6K
Produktdesign-Manager
$193K
Programmmanager
$151K
Personalvermittler
$77.4K
Vertrieb
$52.3K
Cybersicherheitsanalyst
$80.6K
Technischer Programmmanager
$166K
Vertrauen und Sicherheit
$137K
Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
Options

Bei Epic Games unterliegen Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Epic Games ist Produktmanager at the L5 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $445,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Epic Games beträgt $166,165.

