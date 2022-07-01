Unternehmensverzeichnis
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Gehälter

EPI-USE Labss Gehaltsbereich reicht von $127,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $190,045 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von EPI-USE Labs. Zuletzt aktualisiert: 11/20/2025

Software-Ingenieur
$127K
Lösungsarchitekt
$190K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei EPI-USE Labs ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $190,045. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei EPI-USE Labs beträgt $158,723.

