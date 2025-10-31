Unternehmensverzeichnis
Enfusion
Enfusion Unternehmensanalyst Gehälter

Das mittlere Unternehmensanalyst-Vergütungspaket in United States bei Enfusion beläuft sich auf $110K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Enfusions Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Median-Paket
company icon
Enfusion
Business Analyst
Chicago, IL
Gesamt pro Jahr
$110K
Stufe
L4
Grundgehalt
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Jahre im Unternehmen
4 Jahre
Jahre Erfahrung
4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Enfusion?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensanalyst bei Enfusion in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $205,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Enfusion für die Position Unternehmensanalyst in United States beträgt $97,000.

