Unternehmensverzeichnis
Enfusion
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Enfusion Gehälter

Enfusions Gehaltsbereich reicht von $50,113 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $120,750 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Enfusion. Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $121K

Full-Stack-Softwareentwickler

Buchhalter
$116K
Business-Analyst
$90.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Informationstechnologe (IT)
$61K
Projektmanager
$50.1K
Technischer Programmmanager
$78.4K
Technischer Redakteur
$67.3K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Enfusion ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $120,750. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Enfusion beträgt $78,390.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Enfusion gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Klarna
  • Vanguard
  • Tower Research Capital
  • The D. E. Shaw Group
  • InComm Payments
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen