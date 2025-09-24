Die Software-Ingenieur-Vergütung in Romania bei Endava reicht von RON 90.9K pro year für Software Engineer bis RON 356K pro year für Principal Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Romania beläuft sich auf RON 114K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Endavas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
