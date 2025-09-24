Unternehmensverzeichnis
Endava
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

Endava Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Romania bei Endava reicht von RON 90.9K pro year für Software Engineer bis RON 356K pro year für Principal Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Romania beläuft sich auf RON 114K. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
(Einstiegslevel)
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Was sind die Karrierestufen bei Endava?

Enthaltene Titel

Frontend-Softwareentwickler

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

DevOps-Ingenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Endava in Romania liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RON 355,581. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Endava für die Position Software-Ingenieur in Romania beträgt RON 113,589.

