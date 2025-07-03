Emumba Gehälter

Emumbas Gehaltsbereich reicht von $3,398 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $6,464 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Emumba . Zuletzt aktualisiert: 11/20/2025