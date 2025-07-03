Unternehmensverzeichnis
Emumba
Emumba Gehälter

Emumbas Gehaltsbereich reicht von $3,398 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $6,464 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Emumba. Zuletzt aktualisiert: 11/20/2025

Software-Ingenieur
Median $6.5K
Personalwesen
$3.4K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Emumba ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $6,464. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Emumba beträgt $4,931.

Weitere Ressourcen

