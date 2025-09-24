Unternehmensverzeichnis
Emplifi Software-Engineering-Manager Gehälter

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in Czech Republic bei Emplifi beläuft sich auf CZK 1.48M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Emplifis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025

Median-Paket
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Gesamt pro Jahr
CZK 1.48M
Stufe
-
Grundgehalt
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 140K
Jahre im Unternehmen
5 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Emplifi in Czech Republic liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CZK 1,666,112. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Emplifi für die Position Software-Engineering-Manager in Czech Republic beträgt CZK 1,451,676.

