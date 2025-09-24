Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Elsevier reicht von $89.6K pro year für Software Engineer 1 bis $148K pro year für Lead Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $110K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Elseviers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
