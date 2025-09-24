Die Software-Ingenieur-Vergütung in Mexico bei Ellucian beträgt MX$354K pro year für L1. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Mexico beläuft sich auf MX$357K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ellucians Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
MX$354K
MX$354K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
