Elevate K-12
Elevate K-12 Unternehmensanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensanalyst-Gesamtvergütung in India bei Elevate K-12 reicht von ₹1.96M bis ₹2.74M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Elevate K-12s Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$24.2K - $29.3K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Elevate K-12?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensanalyst bei Elevate K-12 in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹2,738,952. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Elevate K-12 für die Position Unternehmensanalyst in India beträgt ₹1,959,768.

