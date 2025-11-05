Unternehmensverzeichnis
EDF FR Maschinenbauingenieur Gehälter in Greater Paris Area

Das mittlere Maschinenbauingenieur-Vergütungspaket in Greater Paris Area bei EDF FR beläuft sich auf €42.6K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für EDF FRs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Gesamt pro Jahr
€42.6K
Stufe
L3
Grundgehalt
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Neueste Gehaltsangaben
Neueste Gehaltsangaben

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Beitragen

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Maschinenbauingenieur bei EDF FR in Greater Paris Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €43,378. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei EDF FR für die Position Maschinenbauingenieur in Greater Paris Area beträgt €42,550.

