Edelman Financial Engines Gehälter

Edelman Financial Enginess Gehaltsbereich reicht von $113,430 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $169,150 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Edelman Financial Engines. Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $159K
Datenanalyst
$113K
Datenwissenschaftler
$169K

Produktmanager
$114K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Edelman Financial Engines ist Datenwissenschaftler at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $169,150. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Edelman Financial Engines beträgt $136,484.

