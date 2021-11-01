Unternehmensverzeichnis
ECS
ECS Gehälter

ECSs Gehaltsbereich reicht von $7,236 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $226,125 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ECS. Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $140K

Dateningenieur

Cybersicherheitsanalyst
Median $85K
Business-Analyst
$141K

Data-Science-Manager
$151K
Informationstechnologe (IT)
$89.6K
Marketing
$102K
Maschinenbauingenieur
$7.2K
Programmmanager
$118K
Projektmanager
$64.7K
Lösungsarchitekt
$181K
Technischer Programmmanager
$226K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei ECS ist Technischer Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $226,125. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ECS beträgt $117,600.

