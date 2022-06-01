Unternehmensverzeichnis
Duetto
Duetto Gehälter

Duettos Gehaltsbereich reicht von $153,022 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Engineering-Manager in United Kingdom am unteren Ende bis $275,000 für einen Software-Ingenieur in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Duetto. Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
Median $275K
Software-Engineering-Manager
$153K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Duetto ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $275,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Duetto beträgt $214,011.

