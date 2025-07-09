Unternehmensverzeichnis
DSTA
DSTA Gehälter

DSTA's Gehaltsbereich reicht von $60,214 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Scientist am unteren Ende bis $156,800 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von DSTA. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $75K

Full-Stack-Softwareingenieur

Data Scientist
$60.2K
Hardware-Ingenieur
$73.6K

Programmmanager
$127K
Projektmanager
$157K
Cybersicherheitsanalyst
$81.9K
Software Engineering Manager
$111K
Technischer Programm-Manager
$124K
Andere Ressourcen