Unternehmensverzeichnis
Dremio
Dremio Gehälter

Dremio's Gehaltsbereich reicht von $42,746 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $301,500 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Dremio. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $212K
Kundenservice
$42.7K
Produktmanager
$302K

Vertrieb
$241K
Lösungsarchitekt
$177K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Dremio gemeldet wurde, ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $301,500. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Dremio gemeldet wurde, beträgt $211,500.

