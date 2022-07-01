Unternehmensverzeichnis
Drawbridge
Drawbridge Gehälter

Drawbridges Gehaltsbereich reicht von $160,800 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $174,125 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Drawbridge. Zuletzt aktualisiert: 11/19/2025

Informationstechnologe (IT)
$161K
Software-Ingenieur
$174K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Drawbridge ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $174,125. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Drawbridge beträgt $167,463.

