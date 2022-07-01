Drawbridge Gehälter

Drawbridges Gehaltsbereich reicht von $160,800 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $174,125 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Drawbridge . Zuletzt aktualisiert: 11/19/2025