Drata Gehälter

Dratas Gehaltsbereich reicht von $101,584 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $242,676 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Drata . Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025