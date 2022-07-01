Unternehmensverzeichnis
Drata
Drata Gehälter

Dratas Gehaltsbereich reicht von $101,584 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $242,676 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Drata. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Personalwesen
$188K
Marketing
$173K
Produktdesigner
$139K

Projektmanager
$140K
Vertrieb
$102K
Software-Ingenieur
$243K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

