Draper
Draper Gehälter

Draper's Gehaltsbereich reicht von $94,525 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Elektroingenieur am unteren Ende bis $139,300 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Draper. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $125K
Hardware-Ingenieur
Median $110K
Maschinenbauingenieur
Median $125K

Elektroingenieur
$94.5K
Programmmanager
$139K
Cybersicherheitsanalyst
$129K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

