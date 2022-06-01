Unternehmensverzeichnis
Dragos
Dragos Gehälter

Dragos's Gehaltsbereich reicht von $96,900 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $348,250 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Dragos. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $195K
Personalwesen
$96.9K
Produktdesigner
$215K

Cybersicherheitsanalyst
$181K
Software Engineering Manager
$223K
Lösungsarchitekt
$348K
FAQ

