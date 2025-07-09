Unternehmensverzeichnis
Drager
Drager Gehälter

Drager's Gehaltsbereich reicht von $51,270 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $168,840 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Drager. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Maschinenbauingenieur
$123K
Produktmanager
$169K
Projektmanager
$51.3K

Vertrieb
$88.6K
Software-Ingenieur
$86.4K

Full-Stack-Softwareingenieur

Software Engineering Manager
$90.8K
Lösungsarchitekt
$106K
FAQ

The highest paying role reported at Drager is Produktmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $168,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drager is $90,847.

