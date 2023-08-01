Unternehmensverzeichnis
DP World
DP World Gehälter

DP World's Gehaltsbereich reicht von $22,984 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Betrieb am unteren Ende bis $108,463 für einen Technischer Programm-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von DP World. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Software-Qualitätssicherungsingenieur

Produktmanager
Median $77.8K
Software Engineering Manager
Median $78.9K

Kundenservice-Betrieb
$23K
Datenanalyst
$46.6K
Industriedesigner
$81.6K
Informationstechnologe (IT)
$37.3K
Technischer Programm-Manager
$108K
Technischer Redakteur
$41.4K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei DP World gemeldet wurde, ist Technischer Programm-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $108,463. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei DP World gemeldet wurde, beträgt $51,808.

