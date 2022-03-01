Unternehmensverzeichnis
Dow
Dow Gehälter

Dow's Gehaltsbereich reicht von $34,354 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $417,900 für einen Finanzanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Dow. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $103K

Wissenschaftlicher Forscher

Maschinenbauingenieur
Median $125K

Fertigungsingenieur

Chemieingenieur
Median $104K

Forschungsingenieur

Data Scientist
Median $164K
Buchhalter
$72.6K
Biomedizintechniker
$107K
Business Analyst
$103K
Unternehmensentwicklung
$95.7K
Datenanalyst
$45.3K
Data Science Manager
$164K
Elektroingenieur
$111K
Finanzanalyst
$418K
Hardware-Ingenieur
$130K
Informationstechnologe (IT)
$80.4K
Materialwissenschaftler
$139K
Produktdesigner
$34.4K
Produktmanager
$279K
Projektmanager
$116K
Vertrieb
$80.6K
Lösungsarchitekt
$209K
Technischer Programm-Manager
$61.1K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Dow je Finanzanalyst at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $417,900. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dow je $107,460.

