DoubleVerify
DoubleVerify Gehälter

DoubleVerify's Gehaltsbereich reicht von $67,609 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business Analyst in Israel am unteren Ende bis $340,290 für einen Technischer Programm-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von DoubleVerify. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $208K
Produktmanager
Median $170K
Software Engineering Manager
Median $255K

Buchhalter
$113K
Business Analyst
$67.6K
Datenanalyst
$108K
Data Scientist
$249K
Personalwesen
$113K
Produktdesigner
$194K
Projektmanager
$143K
Vertrieb
$136K
Technischer Programm-Manager
$340K
UX-Forscher
$111K
FAQ

The highest paying role reported at DoubleVerify is Technischer Programm-Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $340,290. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DoubleVerify is $142,722.

