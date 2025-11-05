Unternehmensverzeichnis
Dotdash Meredith
Die Software-Ingenieur-Vergütung in Canada bei Dotdash Meredith reicht von CA$48.3K pro year für Software Engineer 1 bis CA$113K pro year für Software Engineer 2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Canada beläuft sich auf CA$84.5K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Dotdash Merediths Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
(Einstiegslevel)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Was sind die Karrierestufen bei Dotdash Meredith?

Enthaltene Titel

Backend Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Dotdash Meredith in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$120,928. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Dotdash Meredith für die Position Software-Ingenieur in Canada beträgt CA$84,541.

