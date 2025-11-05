Die Software-Ingenieur-Vergütung in Canada bei Dotdash Meredith reicht von CA$48.3K pro year für Software Engineer 1 bis CA$113K pro year für Software Engineer 2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Canada beläuft sich auf CA$84.5K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Dotdash Merediths Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
