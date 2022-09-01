Unternehmensverzeichnis
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Gehälter

Dotdash Meredith's Gehaltsbereich reicht von $80,400 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersicherheitsanalyst am unteren Ende bis $162,180 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Dotdash Meredith. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $144K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Produktmanager
Median $145K
Marketing
$141K

Marketing-Betrieb
$141K
Produktdesigner
$162K
Projektmanager
$126K
Cybersicherheitsanalyst
$80.4K
Software Engineering Manager
$123K
