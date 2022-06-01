Unternehmensverzeichnis
Domino Data Lab
Domino Data Lab Gehälter

Domino Data Labs Gehaltsbereich reicht von $165,825 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Redakteur am unteren Ende bis $497,376 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Domino Data Lab. Zuletzt aktualisiert: 10/14/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $208K
Produktmanager
Median $240K
Datenwissenschaftler
$247K

Finanzanalyst
$229K
Produktdesigner
$191K
Personalvermittler
$229K
Software-Engineering-Manager
$497K
Lösungsarchitekt
$171K
Technischer Redakteur
$166K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Domino Data Lab unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Domino Data Lab ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $497,376. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Domino Data Lab beträgt $228,850.

