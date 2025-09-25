Unternehmensverzeichnis
Dollar Shave Club
Dollar Shave Club Technischer Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Programmmanager-Gesamtvergütung in United States bei Dollar Shave Club reicht von $102K bis $143K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Dollar Shave Clubs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$110K - $128K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$102K$110K$128K$143K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Dollar Shave Club?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Programmmanager bei Dollar Shave Club in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $142,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Dollar Shave Club für die Position Technischer Programmmanager in United States beträgt $102,000.

