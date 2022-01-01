Unternehmensverzeichnis
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Gehälter

Dolby Laboratories's Gehaltsbereich reicht von $87,720 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $537,300 für einen Business Operations Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Dolby Laboratories. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

$160K

Software-Ingenieur
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Wissenschaftlicher Forscher

Produktmanager
P3 $208K
P4 $265K
Business Operations Manager
$537K

Geschäftsentwicklung
$400K
Data Scientist
$299K
Elektroingenieur
$122K
Finanzanalyst
$249K
Hardware-Ingenieur
$188K
Personalwesen
$87.7K
Informationstechnologe (IT)
$250K
Marketing
$292K
Marketing-Betrieb
$381K
Produktdesigner
$183K
Projektmanager
$116K
Vertrieb
$151K
Vertriebsingenieur
$208K
Lösungsarchitekt
$138K
Technischer Programm-Manager
$152K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Dolby Laboratories unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Dolby Laboratories gemeldet wurde, ist Business Operations Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $537,300. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Dolby Laboratories gemeldet wurde, beträgt $208,158.

