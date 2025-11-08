Unternehmensverzeichnis
Doctolib
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Software-Ingenieur Level

L3

Levels bei Doctolib

Levels vergleichen
  1. L1
  2. L2
  3. L3Senior Software Engineer
    4. Zeige 4 weitere Levels
Durchschnitt Jährlich Gesamtvergütung
€91,707
Grundgehalt
€78,427
Aktienanteil ()
€2,091
Bonus
€0
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Doctolib gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Dialogue
  • Air Liquide
  • Lykon
  • Mountainside Fitness
  • Hero
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen