Unternehmensverzeichnis
Docket
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Docket Gehälter

Dockets Gehaltsbereich reicht von $29,039 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $69,301 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Docket. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Produktdesigner
$29K
Produktmanager
$39.8K
Software-Ingenieur
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Docket، Software-Ingenieur at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $69,301 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Docket برابر $39,800 است.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Docket gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Uber
  • Databricks
  • Spotify
  • Intuit
  • Snap
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen