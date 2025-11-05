Unternehmensverzeichnis
Direct Line Group
Direct Line Group Software-Ingenieur Gehälter in Greater London Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater London Area bei Direct Line Group beläuft sich auf £55K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Direct Line Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Gesamt pro Jahr
£55K
Stufe
L3
Grundgehalt
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bonus
£3.1K
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
6 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Direct Line Group?
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Direct Line Group in Greater London Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £72,857. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Direct Line Group für die Position Software-Ingenieur in Greater London Area beträgt £52,891.

