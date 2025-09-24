Unternehmensverzeichnis
Direct Line Group
Direct Line Group Datenwissenschaftler Gehälter

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in United Kingdom bei Direct Line Group beläuft sich auf £70K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Direct Line Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025

Median-Paket
company icon
Direct Line Group
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Gesamt pro Jahr
£70K
Stufe
-
Grundgehalt
£70K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Direct Line Group?

£121K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Direct Line Group in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £81,388. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Direct Line Group für die Position Datenwissenschaftler in United Kingdom beträgt £68,425.

Weitere Ressourcen