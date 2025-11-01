Digitech Computer Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in Switzerland bei Digitech Computer reicht von CHF 132K bis CHF 181K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Digitech Computers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung CHF 142K - CHF 171K Switzerland Übliche Spanne Mögliche Spanne CHF 132K CHF 142K CHF 171K CHF 181K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Datenwissenschaftler Einträges bei Digitech Computer um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

+ CHF 47.4K + CHF 72.7K + CHF 16.3K + CHF 28.6K + CHF 18K Don't get lowballed

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei Digitech Computer ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Datenwissenschaftler Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.