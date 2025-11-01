Unternehmensverzeichnis
Digitech Computer
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Datenwissenschaftler

  • Alle Datenwissenschaftler-Gehälter

Digitech Computer Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in Switzerland bei Digitech Computer reicht von CHF 132K bis CHF 181K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Digitech Computers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CHF 142K - CHF 171K
Switzerland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CHF 132KCHF 142KCHF 171KCHF 181K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Datenwissenschaftler Einträges bei Digitech Computer um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Digitech Computer?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Datenwissenschaftler Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Digitech Computer in Switzerland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CHF 180,594. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Digitech Computer für die Position Datenwissenschaftler in Switzerland beträgt CHF 132,332.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Digitech Computer gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Square
  • Intuit
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Google
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen