DigitalOnUs Gehälter

DigitalOnUss Gehaltsbereich reicht von $58,729 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $80,400 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von DigitalOnUs . Zuletzt aktualisiert: 11/22/2025