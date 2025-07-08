Digit Insurance Gehälter

Digit Insurances Gehaltsbereich reicht von $7,225 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $18,426 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Digit Insurance . Zuletzt aktualisiert: 11/23/2025