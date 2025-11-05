Unternehmensverzeichnis
D’Ieteren
D’Ieteren Software-Ingenieur Gehälter in Columbus, OH Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Columbus, OH Area bei D’Ieteren beläuft sich auf $103K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für D’Ieterens Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
D’Ieteren
Software Engineer
Columbus, OH
Gesamt pro Jahr
$103K
Stufe
hidden
Grundgehalt
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Jahre im Unternehmen
2-4 Jahre
Jahre Erfahrung
2-4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei D’Ieteren?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei D’Ieteren in Columbus, OH Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $148,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei D’Ieteren für die Position Software-Ingenieur in Columbus, OH Area beträgt $102,500.

