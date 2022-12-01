Dexterity Gehälter

Dexteritys Gehaltsbereich reicht von $140,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $155,775 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Dexterity . Zuletzt aktualisiert: 10/11/2025