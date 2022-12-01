Unternehmensverzeichnis
Dexterity
Dexterity Gehälter

Dexteritys Gehaltsbereich reicht von $140,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $155,775 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Dexterity. Zuletzt aktualisiert: 10/11/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Software-Ingenieur
Median $140K
Hardware-Ingenieur
$156K
Marketing
$141K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Dexterity unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

