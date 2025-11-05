Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greece bei Deutsche Telekom reicht von €35.6K pro year für Software Engineer bis €26.2K pro year für Lead Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greece beläuft sich auf €29.2K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Deutsche Telekoms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
