Unternehmensverzeichnis
Deutsche Telekom
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Budapest Metropolitan Area

Deutsche Telekom Software-Ingenieur Gehälter in Budapest Metropolitan Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Budapest Metropolitan Area bei Deutsche Telekom reicht von HUF 12.62M pro year für Software Engineer bis HUF 19.62M pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Budapest Metropolitan Area beläuft sich auf HUF 12.42M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Deutsche Telekoms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Junior Software Engineer
(Einstiegslevel)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Anzeigen 1 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Block logo
+HUF 20.16M
Robinhood logo
+HUF 30.94M
Stripe logo
+HUF 6.95M
Datadog logo
+HUF 12.17M
Verily logo
+HUF 7.65M
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Deutsche Telekom?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Deutsche Telekom in Budapest Metropolitan Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von HUF 22,558,597. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Deutsche Telekom für die Position Software-Ingenieur in Budapest Metropolitan Area beträgt HUF 12,809,942.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Deutsche Telekom gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • BT
  • Singtel
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen