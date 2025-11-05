Die Software-Ingenieur-Vergütung in Budapest Metropolitan Area bei Deutsche Telekom reicht von HUF 12.62M pro year für Software Engineer bis HUF 19.62M pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Budapest Metropolitan Area beläuft sich auf HUF 12.42M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Deutsche Telekoms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
