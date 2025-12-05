Unternehmensverzeichnis
DEPT
DEPT Produktdesigner Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für DEPTs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$106K - $123K
Switzerland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$97.7K$106K$123K$137K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei DEPT?

Enthaltene Titel

UX-Designer

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei DEPT in Switzerland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CHF 110,957. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei DEPT für die Position Produktdesigner in Switzerland beträgt CHF 79,255.

