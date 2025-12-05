Unternehmensverzeichnis
Depop
Depop Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Depop reicht von £93.4K bis £127K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Depops Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$135K - $163K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$126K$135K$163K$172K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

💰 Alle anzeigen Gehälter

Was sind die Karrierestufen bei Depop?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Depop in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £127,486. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Depop für die Position Datenwissenschaftler in United Kingdom beträgt £93,416.

Weitere Ressourcen

