Dentsu
Dentsu Unternehmensberater Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensberater-Gesamtvergütung in Singapore bei Dentsu reicht von SGD 124K bis SGD 170K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Dentsus Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$104K - $124K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$96.2K$104K$124K$132K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Dentsu?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensberater bei Dentsu in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 169,985. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Dentsu für die Position Unternehmensberater in Singapore beträgt SGD 124,163.

