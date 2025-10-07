Die Full-Stack-Softwareentwickler-Vergütung in Greater Dublin Area bei Deloitte reicht von €31.7K pro year für L1 bis €72.9K pro year für L3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Dublin Area beläuft sich auf €66.8K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Deloittes Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L1
€31.7K
€31.6K
€0
€110
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€72.9K
€72.9K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Deloitte unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)